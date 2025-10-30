Ричмонд
Экс-депутата заксобрания Константина Окунева начали судить в Перми. Фото, видео

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев доставлен в суд 30 октября 2025 года. Следствие настаивает на том, что его нужно отправить под стражу.

В СИЗО его хотят поместить до 28 декабря.

«Окуневу необходимо избрать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц и 29 суток. Таким образом, чтобы в СИЗО бывший депутат пробыл до 28 декабря», — передает позицию следствия из зала суда корреспондент URA.RU.

Журналист агентства также уточняет некоторые подробности раскрывшиеся в суде. Оказалось, что Окунева задержали утром 29 октября в аэропорту. Его местом жительства и регистрации является Санкт-Петербург. Он работает в ООО РЦ «Вознесенский» менеджером по развитию.

Окунев обвиняется в совершении тяжкого преступления. Следствие считает, что он может скрыться поскольку имеет загранпаспорт. Кроме того, может продолжить противоправную деятельность — вести соцсети. На данный момент проводятся оперативно розыскные мероприятия, в том числе, в других регионах, а также поиск свидетелей с которыми экс-депутат может быть знаком. На допросах после задержания от дачи показаний Окунев отказался.

Окунев являлся депутатом нескольких созывов в краевом (областном) парламенте, он входил в так называемую оппозиционную группу депутатов. В разные годы выдвигался на участие в выборах губернатора Пермского края, но не смог пройти муниципальный фильтр. Общественника наказывали в суде за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не раз штрафовали за оскорбление президента РФ.