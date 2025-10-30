Экс-депутата заксобрания Константина Окунева начали судить в Перми. Фото, видео

Окунев обвиняется в совершении тяжкого преступления. Следствие считает, что он может скрыться поскольку имеет загранпаспорт. Кроме того, может продолжить противоправную деятельность — вести соцсети. На данный момент проводятся оперативно розыскные мероприятия, в том числе, в других регионах, а также поиск свидетелей с которыми экс-депутат может быть знаком. На допросах после задержания от дачи показаний Окунев отказался.