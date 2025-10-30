Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергосистема Украины под ударом. Взрывы и экстренные отключения

Воздушная тревога объявлялась в ночь на четверг на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в нескольких областях и экстренных отключениях света.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основное о ситуации.

Воздушная тревога

Воздушная тревога объявлялась в ночь на четверг на всей территории Украины.

В большинстве регионов западной части Украины она продолжает действовать.

В Киеве и регионах восточной части Украины предупреждение об угрозе с воздуха отменили.

Взрывы и отключения света

Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Экстренные отключения света ввели в большинстве регионов Украины, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Ранее украинская энергетическая компания «ДТЭК» сообщала о введении экстренных отключений в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.

Ситуация в энергетике

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября.

Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.

Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.

В последующие дни регулярно поступали сообщения о новых повреждениях энергетической инфраструктуры, во многих областях страны вводились аварийные и плановые графики отключений.