Энергосистема Украины под ударом. Взрывы и экстренные отключения

ТАСС собрал основное о ситуации.
Воздушная тревога
Воздушная тревога объявлялась в ночь на четверг на всей территории Украины.
В большинстве регионов западной части Украины она продолжает действовать.
В Киеве и регионах восточной части Украины предупреждение об угрозе с воздуха отменили.
Взрывы и отключения света
Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.
Экстренные отключения света ввели в большинстве регионов Украины, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Ранее украинская энергетическая компания «ДТЭК» сообщала о введении экстренных отключений в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.
Ситуация в энергетике
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября.
Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.
Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
В последующие дни регулярно поступали сообщения о новых повреждениях энергетической инфраструктуры, во многих областях страны вводились аварийные и плановые графики отключений.