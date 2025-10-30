Начала двигаться, глотать и говорить: 3-летняя девочка, выброшенная из окна своим же папой, идет на поправку

Девочка, которую выбросил из окна свой же отец, идет на поправку. Об этом рассказала пресс-служба Российской детской клинической больницы.
Чрезвычайное происшествие произошло 9 октября утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Произошедшее под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Мужчину заключили под стражу, его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Пострадавшего ребенка после инцидента в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операцию, девочка долгое время находилась в реанимации. 17 октября ее отправили спецбортом на лечение в Москву.
Девочку перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение РДКБ. Как рассказал его заведующий Валентин Пальм, у ребенка отмечается положительная динамика: появились движения в конечностях, способность глотать, речь, она стала обращаться к матери.
— Пациентка находится на самостоятельном дыхании и получает консервативную терапию, направленную на компенсацию последствий травм. За ее здоровьем ведет динамическое наблюдение мультидисциплинарная команда специалистов клиники. Девочка пребывает в палате вместе с мамой, — поведал специалист.
Недавно правоохранительные ведомства опубликовали видео с места событий. Также в сети появилась запись самого момента ЧП.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.