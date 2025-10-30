Начала двигаться, глотать и говорить: 3-летняя девочка, выброшенная из окна своим же папой, идет на поправку

Чрезвычайное происшествие произошло 9 октября утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Произошедшее под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Мужчину заключили под стражу, его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.