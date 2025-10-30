Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Пушкино на застройку полей промзоной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассмотрел обращение жителей села Братовщина, расположенного в подмосковном Пушкинском городском округе. Граждане выразили обеспокоенность планами по строительству новой промышленной зоны в непосредственной близости от жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Местные жители записали видеообращение, в котором выступили против перевода сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения. Они отметили, что очередная стройка усугубит и без того непростую экологическую ситуацию и создаст дополнительную нагрузку на транспортную систему.
Кроме того, это может привести к росту численности населения за счет привлечения иностранных граждан для работы на объектах промзоны. Сейчас в Братовщине уже действуют крупные складские комплексы и логистический парк, занимающие площадь около 100 гектаров.
— Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — передает официальный Telegram-канал СК.
Другой громкий случай произошел в Пушкино весной, когда жители пожаловались на реки из фекалий, которые месяцами затапливали улицы и подвалы домов.