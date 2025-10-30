Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Пушкино на застройку полей промзоной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассмотрел обращение жителей села Братовщина, расположенного в подмосковном Пушкинском городском округе. Граждане выразили обеспокоенность планами по строительству новой промышленной зоны в непосредственной близости от жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассмотрел обращение жителей села Братовщина, расположенного в подмосковном Пушкинском городском округе. Граждане выразили обеспокоенность планами по строительству новой промышленной зоны в непосредственной близости от жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные жители записали видеообращение, в котором выступили против перевода сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения. Они отметили, что очередная стройка усугубит и без того непростую экологическую ситуацию и создаст дополнительную нагрузку на транспортную систему.

Кроме того, это может привести к росту численности населения за счет привлечения иностранных граждан для работы на объектах промзоны. Сейчас в Братовщине уже действуют крупные складские комплексы и логистический парк, занимающие площадь около 100 гектаров.

— Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — передает официальный Telegram-канал СК.

Другой громкий случай произошел в Пушкино весной, когда жители пожаловались на реки из фекалий, которые месяцами затапливали улицы и подвалы домов.