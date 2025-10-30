Самый мощный ураган 2025 года разогнался до 298 км/ч и унёс уже 30 жизней

Свыше 30 человек погибли при прохождении самого мощного урагана 2025 года по странам Карибского бассейна. Больше всего жертв «Мелиссы» — на Гаити, также есть погибшие на Ямайке и в Доминиканской Республике, среди них есть дети. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местные власти и спасательные службы.