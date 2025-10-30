В ХМАО задержан водитель, который два раза сбежал со смертельного ДТП

При задержании установлено, что подозреваемый был в алкогольном опьянении. Он уверяет, что выпил после случившегося. При этом полицией установлено, что ранее мужчина неоднократно был судим за езду в нетрезвом виде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.