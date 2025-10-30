Участкового из Хабаровского района наградили за спасение человека при пожаре

Времени на раздумья у участкового не было. Так, несмотря на сильное задымление, Роман Черепков забежал в охваченную огнём квартиру, нашёл мужчину и вытащил его на улицу. К тому времени на место происшествия уже прибыла бригада скорой помощи, на руки которой полицейский и передал погорельца. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.