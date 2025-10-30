Участкового из Хабаровского района наградили за спасение человека при пожаре

Участковый уполномоченный полиции отдела № 1 села Некрасовка в Хабаровском районе края, лейтенант Роман Черепков, рискуя собственными жизнью и здоровьем, спас жизнь односельчанина, в квартире которого произошёл пожар. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», возгорание полицейский обнаружил в ходе планового обхода вверенной ему территории.
По информации пресс-службы главного управления МВД России по Хабаровскому краю, заметив языки пламени, которые вырывались с балкона третьего этажа, Роман Черепков незамедлительно передал информацию в дежурную часть районного отдела полиции и вызвал на место экстренные службы. При этом сам участковый в стороне не остался.
Роман Черепков забежал в подъезд, чтобы оказать помощь находящимся в здании людям. Внутри полицейский увидел, как жильцы выводят из горящей квартиры пожилую женщину. В ходе опроса сельчане сообщили лейтенанту, что внутри также находится мужчина 54 лет. Тот был без сознания, а значит в любой момент мог погибнуть.
Времени на раздумья у участкового не было. Так, несмотря на сильное задымление, Роман Черепков забежал в охваченную огнём квартиру, нашёл мужчину и вытащил его на улицу. К тому времени на место происшествия уже прибыла бригада скорой помощи, на руки которой полицейский и передал погорельца. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.
По мнению специалистов, причиной пожара предварительно стала непотушенная сигарета, которая попала на балкон сгоревшей квартиры. В настоящее время проводится расследование и устанавливается точная причина возгорания. Начальником УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майором полиции Андреем Шабашовым принято решение о поощрении Романа Черепкова.