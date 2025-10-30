Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участкового из Хабаровского района наградили за спасение человека при пожаре

Лейтенант Роман Черепков сам обнаружил горящую квартиру.

Источник: Хабаровский край сегодня

Участковый уполномоченный полиции отдела № 1 села Некрасовка в Хабаровском районе края, лейтенант Роман Черепков, рискуя собственными жизнью и здоровьем, спас жизнь односельчанина, в квартире которого произошёл пожар. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», возгорание полицейский обнаружил в ходе планового обхода вверенной ему территории.

По информации пресс-службы главного управления МВД России по Хабаровскому краю, заметив языки пламени, которые вырывались с балкона третьего этажа, Роман Черепков незамедлительно передал информацию в дежурную часть районного отдела полиции и вызвал на место экстренные службы. При этом сам участковый в стороне не остался.

Роман Черепков забежал в подъезд, чтобы оказать помощь находящимся в здании людям. Внутри полицейский увидел, как жильцы выводят из горящей квартиры пожилую женщину. В ходе опроса сельчане сообщили лейтенанту, что внутри также находится мужчина 54 лет. Тот был без сознания, а значит в любой момент мог погибнуть.

Времени на раздумья у участкового не было. Так, несмотря на сильное задымление, Роман Черепков забежал в охваченную огнём квартиру, нашёл мужчину и вытащил его на улицу. К тому времени на место происшествия уже прибыла бригада скорой помощи, на руки которой полицейский и передал погорельца. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

По мнению специалистов, причиной пожара предварительно стала непотушенная сигарета, которая попала на балкон сгоревшей квартиры. В настоящее время проводится расследование и устанавливается точная причина возгорания. Начальником УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майором полиции Андреем Шабашовым принято решение о поощрении Романа Черепкова.