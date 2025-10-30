Стали известны детали о предшественниках пропавшей семьи Усольцевых

Вскоре поступила загадочная информация: рыбаки утверждали, что видели пожилого мужчину — раненого, и тот просил помочь с перевязкой. По их словам, Шатыгин, услышав выстрелы издалека, пояснил: «Это мои пацаны меня потеряли», после чего вновь ушел в тайгу. Позже в ходе поисков от очевидцев поступали новые сообщения о том, что они якобы видели Владимира в окрестностях. Несмотря на масштабную полугодовую операцию, мужчина так и не был найден. Добровольцы и местные жители оставляли в лесных избушках и охотничьих домиках сухие пайки и записки для Шатыгина. Однако никто так и не воспользовался этой помощью.