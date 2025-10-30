Российский крипторейдер Роман Новак сбежал из России, прихватив $500 млн

Стало известно о бегстве российского криптотрейдера Романа Новака в Южную Африку после мошенничества на полмиллиарда долларов. Его клиентами были бизнесмены из Китая и Ближнего Востока, украинские силовики и даже депутат Госдумы.
Новак создал целую схему: заказал у украинских разработчиков приложение Fintopio для криптопереводов, привлекал инвестиции, ссылаясь на связи с крупными IT-компаниями. Особенно он подчеркивал свои контакты с Павлом Дуровым и арабскими принцами, передает телеграм-канал Mash.
Когда инвесторы перечислили миллионы, трейдер исчез. Разработчики остались без зарплаты, вкладчики без денег. Пострадавшие не обращаются в полицию, надеясь вернуть средства. Следы Новака ведут в Кейптаун, где и осели украденные деньги.
Это не первое мошенничество Новака. Ранее он уже был судим за хищение четырех миллионов долларов, затем скрылся в Дубае и там запустил новый проект с токенами в Telegram. В сентябре из-за его деятельности российские силовики две недели проводили обыски в московских криптообменниках в поисках следов его операций.
