Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский крипторейдер Роман Новак сбежал из России, прихватив $500 млн

Стало известно о бегстве российского криптотрейдера Романа Новака в Южную Африку после мошенничества на полмиллиарда долларов.

Стало известно о бегстве российского криптотрейдера Романа Новака в Южную Африку после мошенничества на полмиллиарда долларов. Его клиентами были бизнесмены из Китая и Ближнего Востока, украинские силовики и даже депутат Госдумы.

Новак создал целую схему: заказал у украинских разработчиков приложение Fintopio для криптопереводов, привлекал инвестиции, ссылаясь на связи с крупными IT-компаниями. Особенно он подчеркивал свои контакты с Павлом Дуровым и арабскими принцами, передает телеграм-канал Mash.

Когда инвесторы перечислили миллионы, трейдер исчез. Разработчики остались без зарплаты, вкладчики без денег. Пострадавшие не обращаются в полицию, надеясь вернуть средства. Следы Новака ведут в Кейптаун, где и осели украденные деньги.

Это не первое мошенничество Новака. Ранее он уже был судим за хищение четырех миллионов долларов, затем скрылся в Дубае и там запустил новый проект с токенами в Telegram. В сентябре из-за его деятельности российские силовики две недели проводили обыски в московских криптообменниках в поисках следов его операций.

Читайте также: В полиции объяснили, как правильно очистить смартфон перед продажей.