Российский крипторейдер Роман Новак сбежал из России, прихватив $500 млн

Это не первое мошенничество Новака. Ранее он уже был судим за хищение четырех миллионов долларов, затем скрылся в Дубае и там запустил новый проект с токенами в Telegram. В сентябре из-за его деятельности российские силовики две недели проводили обыски в московских криптообменниках в поисках следов его операций.