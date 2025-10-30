Дроппер вернул свердловской пенсионерке 380 тысяч, похищенных мошенниками

В Нижнем Тагиле по иску прокуратуры с дроппера в пользу пенсионерки через суд взыскали денежные средства, похищенные мошенниками. 74-летняя местная жительница в феврале 2024 года после телефонных переговоров с неизвестными перевела на указанный банковский счет 380 тысяч рублей. По данному было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Следователи выяснили, кто был получателем денег, им оказалась 20-летняя жительница поселка Речица Брянской области.
«Таким образом, выявлен факт неосновательного обогащения физического лица за счет поступления на принадлежащий ему банковский счет денежных средств, похищенных у пенсионерки», — рассказали в региональной прокуратуре.
Суд удовлетворил иск о взыскании средств с дроппера. Всю сумму девушка должна вернуть пенсионерке из Нижнего Тагила.