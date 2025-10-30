ФСБ: 10 уроженцев Азии лишили российского гражданства за угрозу нацбезопасности

Прекращено гражданство РФ двум жителям Архангельской области, придерживавшимся идеологии национального превосходства и неоднократно привлекавшимся к административной и уголовной ответственности за агрессивные действия в отношении граждан РФ. В составе группы лиц они неоднократно совершали насильственные действия в отношении жителей Северодвинска и другие преступления. Гражданства РФ лишен житель Тюменской области, который в нарушение Конституции и присяги гражданина РФ предпринимал действия, направленные на радикализацию членов одной из среднеазиатских диаспор Тюменской области и возбуждение вражды по политическим, национальным и религиозным мотивам.