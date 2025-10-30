Директор частной компании с другом украли четыре коврика из чужого BMW

Правоохранители нашли виновников, ими оказались мужчины 42 и 43 лет. Один из них является директором частой компании, другой работает водителем у индивидуального предпринимателя. У обоих есть малолетние дети, в прошлом они имели проблемы с законом, судимости погашены. Фигуранты свою вину признали, в содеянном раскаялись, похищенные коврики вернули их законной владелице.