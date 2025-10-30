Директор частной компании с другом украли четыре коврика из чужого BMW

Суд вынес приговор двум жителя Могилевского района, мужчина 42 и 43 лет, которых обвиняли в совершении кражи. Как пишут «Минск-Новости», некоторое время назад фигуранты, находясь на складе временного хранения транспортных средств, украли из находившегося там автомобиля BMW X3 четыре автомобильных коврика. Их общая стоимость — 237 белорусских рублей. Когда хозяйка машины обнаружила пропажу, то оперативно обратилась в милицию.
Правоохранители нашли виновников, ими оказались мужчины 42 и 43 лет. Один из них является директором частой компании, другой работает водителем у индивидуального предпринимателя. У обоих есть малолетние дети, в прошлом они имели проблемы с законом, судимости погашены. Фигуранты свою вину признали, в содеянном раскаялись, похищенные коврики вернули их законной владелице.
Суд признал их виновными в краже, совершенной группой лиц. Приговор — штраф в размере 50 базовых величин, по состоянию на октябрь 2025 года это 2100 белорусских рублей.
