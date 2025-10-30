Экс-депутат пермского заксобрания Окунев хочет выйти под залог в 2 млн рублей

Ранее корреспондент URA.RU из зала суда уточнял позицию следствия. Оно считает, что Окунева необходимо отправить в СИЗО на один месяц и 29 суток — до 28 декабря. По мнению следствия, экс-депутат может скрыться поскольку имеет загранпаспорт. Кроме того, может продолжить противоправную деятельность — вести соцсети. Защита Окунева же просит о мере пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 2 млн рублей.