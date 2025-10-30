В России не раз заявляли, что страна полностью справляется с санкционным давлением, а ее экономика развивается, находясь в условиях ограничений. При этом подчеркивалось, что Западу не хватает мужества признать провал своих ограничительных мер. В странах ЕС и США также отмечают, что эффективность санкций остается под вопросом. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что политика ограничений подрывает глобальную экономику и вредит всему миру, а главный итог действий Запада — ухудшение жизни миллионов людей.