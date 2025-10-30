Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария введет новые санкции против России и Белоруссии

Швейцария введет дополнительные меры из 18-го санкционного пакета Евросоюза против России, а также ужесточит ограничения в отношении Белоруссии. Об этом сообщает швейцарское правительство.

Швейцария объявила о новых ограничениях в отношении не только России, но и Белоруссии.

Швейцария введет дополнительные меры из 18-го санкционного пакета Евросоюза против России, а также ужесточит ограничения в отношении Белоруссии. Об этом сообщает швейцарское правительство.

«Швейцария применит дальнейшие меры из 18-го пакета санкций ЕС против России, а также дополнительные меры против Белоруссии», — отмечается в заявлении на сайте правительства Швейцарии со ссылкой на решение Федерального совета. Ранее в 2025 году в стране уже расширили антироссийские санкции, ужесточив экспортный контроль и снизив максимальную цену на российскую нефть.

Новые ограничения, по данным правительства, предусматривают запрет на импорт нефтепродуктов из российской сырой нефти и полный запрет на транзакции с рядом российских банков. В отношении Белоруссии также будут применены аналогичные меры, синхронизированные с последним пакетом антироссийских санкций ЕС.

В России не раз заявляли, что страна полностью справляется с санкционным давлением, а ее экономика развивается, находясь в условиях ограничений. При этом подчеркивалось, что Западу не хватает мужества признать провал своих ограничительных мер. В странах ЕС и США также отмечают, что эффективность санкций остается под вопросом. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что политика ограничений подрывает глобальную экономику и вредит всему миру, а главный итог действий Запада — ухудшение жизни миллионов людей.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше