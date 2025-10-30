В Ишиме директор автошколы торговал сертификатами о прохождении обучения

Ранее URA.RU писало о том, что в 2022 году бывший глава УГИБДД Тюменской области Александр Селюнин был приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 2,5 млн рублей. Экс-силовика осудили за коррупцию: за взятки он продавал водительские права. При этом, оплату бывший силовик брал не только деньгами, но и стройматериалами, а также бытовой техникой.