СМИ: Расследование уголовного дела Аглаи Тарасовой завершено, его передали в суд

Правоохранители завершили расследование уголовного дела актрисы Аглаи Тарасовой, которая пыталась провезти в Россию электронную сигарету с гашишным маслом. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил Telegram-канале «112».

По его данным, делом артистки будет заниматься Домодедовский суд. Предварительное слушание назначено на 30 октября, следует из публикации.

По его данным, делом артистки будет заниматься Домодедовский суд. Предварительное слушание назначено на 30 октября, следует из публикации.

Еще в начале сентября Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, содержащим гашишное масло, что удивило ее поклонников. Семейный психолог Анастасия Кардиакос объяснила, что дети известных родителей часто находятся в зоне риска из-за внутреннего напряжения.

При этом актриса не находилась под воздействием запрещенных веществ, когда у нее обнаружили гашишное масло. Домодедовский городской суд избрал для артистки меру в виде запрета определенных действий и освободил ее из-под стражи. Теперь она не может покидать свой дом с полуночи до 6:00 и пользоваться средствами связи.