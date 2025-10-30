СМИ: Расследование уголовного дела Аглаи Тарасовой завершено, его передали в суд

Правоохранители завершили расследование уголовного дела актрисы Аглаи Тарасовой, которая пыталась провезти в Россию электронную сигарету с гашишным маслом. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил Telegram-канале «112».
По его данным, делом артистки будет заниматься Домодедовский суд. Предварительное слушание назначено на 30 октября, следует из публикации.
Еще в начале сентября Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, содержащим гашишное масло, что удивило ее поклонников. Семейный психолог Анастасия Кардиакос объяснила, что дети известных родителей часто находятся в зоне риска из-за внутреннего напряжения.
При этом актриса не находилась под воздействием запрещенных веществ, когда у нее обнаружили гашишное масло. Домодедовский городской суд избрал для артистки меру в виде запрета определенных действий и освободил ее из-под стражи. Теперь она не может покидать свой дом с полуночи до 6:00 и пользоваться средствами связи.