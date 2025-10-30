СМИ: Расследование уголовного дела Аглаи Тарасовой завершено, его передали в суд

При этом актриса не находилась под воздействием запрещенных веществ, когда у нее обнаружили гашишное масло. Домодедовский городской суд избрал для артистки меру в виде запрета определенных действий и освободил ее из-под стражи. Теперь она не может покидать свой дом с полуночи до 6:00 и пользоваться средствами связи.