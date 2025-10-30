В Курганской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела после ДТП с детьми. Инсайд

Сотрудники курганской полиции работают по обстоятельствам ДТП с детьми в Половинном.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в селе Половинное (Курганская область), в котором 79-летний водитель сбил двух девочек. Источники редакции из числа местных жителей полагают, что есть основания для возбуждения уголовного дела.
«У одной из пострадавших в аварии половинских девочек переломы. В настоящее время сотрудники полиции исследуют обстоятельства, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела», — рассказали источники.
Уголовное дело может быть возбуждено по признакам нарушения правил ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Максимальное наказание по ч.1 ст. 264 УК РФ составляет до двух лет лишения свободы. Собеседники редакции из адвокатского сообщества уверены, что причинение переломов ребенку в результате аварии является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.
Редакция обратилась к представителям правоохранительных органов за комментариями. В управлении МВД региона ответили, что данный вопрос держится на контроле.