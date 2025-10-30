Раскрыта главная версия пропажи семьи Усольцевых: что известно о ходе расследования

По словам представителя ведомства, в ходе осмотра территории леса не было обнаружено никаких личных вещей пропавших. Также специалисты тщательно изучили дом семьи, но не нашли там подозрительных предметов или каких-либо записок, которые могли бы пролить свет на случившееся.