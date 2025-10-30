Раскрыта главная версия пропажи семьи Усольцевых: что известно о ходе расследования

Следственные органы продолжают работу по установлению обстоятельств исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. Как сообщила пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова aif.ru, приоритетной остается версия о несчастном случае.
По словам представителя ведомства, в ходе осмотра территории леса не было обнаружено никаких личных вещей пропавших. Также специалисты тщательно изучили дом семьи, но не нашли там подозрительных предметов или каких-либо записок, которые могли бы пролить свет на случившееся.
«В доме Усольцевых подозрительных предметов, записей в блокноте тоже не нашли. Обычный быт семьи. Никаких новых зацепок нет. Приоритетной остается версия о несчастном случае», — заключила она.
Ранее KP.RU сообщил, что семья Усольцевых исчезла в горах Красноярского края. Почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников предположил, что Усольцевы могли попасть в болото. Он подчеркнул, что в этом районе много опасных трясин, выбраться из которых крайне сложно.