СК назвал основную версию исчезновения Усольцевых в красноярской тайге

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их 9-летняя дочь Арина 28 сентября ушли в туристический поход к знаменитой скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Семья отправилась в лес вечером и с тех пор не выходила на связь. Начались масштабные поисковые работы.