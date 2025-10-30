Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате

«Вынесен приговор суда по уголовному делу, возбужденному следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю в отношении жителя республики, обвиняемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования», — сказано в сообщении.
По информации силовиков, с февраля 2016 года подсудимый добровольно вступил в украинское вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»* в котором он принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации.
«С учетом мнения прокурора Генический районный суд Херсонской области признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», — добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения уроженца Украины за участие в боевых действиях в Донбассе в составе запрещенного в России национального батальона.
Батальон имени Номана Челебиджихана* — добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину. Незаконное вооруженное формирование активно участвовало в блокаде Крыма, в ходе которой полуостров временно остался без энергоснабжения.
*Запрещенная в России террористическая организация.