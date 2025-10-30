Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК допрашивает близких семьи Усольцевых: названа основная версия

КРАСНОЯРСК, 30 октября, ФедералПресс. Следственные органы проводят допросы родных и близких семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге в Красноярском крае. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Кроме поисковых мероприятий, проводятся допросы родственников, а также близкого круга общения Усольцевых. Основная версия по-прежнему — несчастный случай», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что правоохранители рассматривают несколько основных версий случившегося. Согласно одной из них, у одного из взрослых членов семьи, находившихся в лесу без туристического снаряжения и в легкой одежде, резко ухудшилось самочувствие, а его спутники не смогли самостоятельно найти дорогу назад. По другой версии семья могла заблудиться, спасаясь от диких животных, в частности, медведей. Кроме того, не исключено, что они устроили импровизированное укрытие и ожидают помощи на месте.

Во время осмотра автомобиля Усольцевых туристического снаряжения обнаружено не было. Известно, что в день исчезновения их видели двое туристов, а мобильный телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз выходил в сеть примерно в 7 километрах от поселка Кутурчин. К расследованию подключились опытные следователи-криминалисты. Надзорное ведомство взяло дело на особый контроль.

Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября во время непродолжительного туристического похода к горе Буратинка. Пока поиски не увенчались успехом. Для установления всех обстоятельств произошедшего Уярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения.