СК допрашивает близких семьи Усольцевых: названа основная версия

«Кроме поисковых мероприятий, проводятся допросы родственников, а также близкого круга общения Усольцевых. Основная версия по-прежнему — несчастный случай», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что правоохранители рассматривают несколько основных версий случившегося. Согласно одной из них, у одного из взрослых членов семьи, находившихся в лесу без туристического снаряжения и в легкой одежде, резко ухудшилось самочувствие, а его спутники не смогли самостоятельно найти дорогу назад. По другой версии семья могла заблудиться, спасаясь от диких животных, в частности, медведей. Кроме того, не исключено, что они устроили импровизированное укрытие и ожидают помощи на месте.
Во время осмотра автомобиля Усольцевых туристического снаряжения обнаружено не было. Известно, что в день исчезновения их видели двое туристов, а мобильный телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз выходил в сеть примерно в 7 километрах от поселка Кутурчин. К расследованию подключились опытные следователи-криминалисты. Надзорное ведомство взяло дело на особый контроль.
Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября во время непродолжительного туристического похода к горе Буратинка. Пока поиски не увенчались успехом. Для установления всех обстоятельств произошедшего Уярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения.