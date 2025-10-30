Россиянка, удерживаемая мошенниками в Мьянме, скоро вылетит в Москву

Ранее c запросом о содействии по освобождению россиянки в консульство обратились сотрудники посольства РФ в Мьянме. При участии мьянманских правоохранительных органов женщину удалось освободить и обеспечить ей безопасность в миграционном центре на территории Китая. Все детали эвакуации контролировались российскими дипломатами, а также были скоординированы с китайскими и мьянманскими ведомствами. По информации консульства, угроз ее жизни больше нет.