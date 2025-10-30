«112»: пропавшую из-за мошенников девушку из Ленобласти нашли в Карелии

Девушку из Ленобласти, пропавшую несколько дней назад, предположительно, из-за телефонных мошенников, нашли в Карелии, сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что 21-летняя жительница города Пикалёво вышла из дома в прошлую пятницу, 24 октября, и перестала выходить на связь.
«Изначально правоохранители и волонтеры предполагали, что девушка могла уйти от своего парня к другому. Но после начала поисков ее матери и близким стали поступать звонки с неизвестных номеров с угрозами семье и попытками вымогать деньги», — рассказывается в публикации.
По информации Telegram-канала, по факту произошедшего проводится проверка, мошенники разыскиваются.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о пропаже 15-летней дочери, которая могла стать жертвой мошенников.