Условный срок за избиение малыша: суд над матерью-садисткой состоялся в Приморье

В Приморье вынесли приговор 20-летней местной жительнице, которая систематически избивала свою пятимесячную дочь. Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно и лишил родительских прав, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Лазовский суд вынес обвинительный приговор в отношении 20-летней матери, признанной виновной в жестоком обращении со своим младенцем. Как установило следствие, а затем и суд, в период с 7 по 10 сентября этого года жестокая мать систематически избивала свою пятимесячную дочь. Ребенка экстренно госпитализировали в связи с многочисленными телесными повреждениями, включая гематомы на голове, лице и конечностях.
Суд назначил подсудимой наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком также в 4 года. Также мать лишили родительских прав, а девочку поместили в Дом ребенка во Владивостоке.
