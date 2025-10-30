Условный срок за избиение малыша: суд над матерью-садисткой состоялся в Приморье

Лазовский суд вынес обвинительный приговор в отношении 20-летней матери, признанной виновной в жестоком обращении со своим младенцем. Как установило следствие, а затем и суд, в период с 7 по 10 сентября этого года жестокая мать систематически избивала свою пятимесячную дочь. Ребенка экстренно госпитализировали в связи с многочисленными телесными повреждениями, включая гематомы на голове, лице и конечностях.