В Москве задержали сотрудников подрядных организаций, выполнявших работы в метро

«Уголовное дело касается выявленных масштабных хищений на объектах Московского метрополитена при проведении ремонтных и строительных работ в период 2021—2024 гг. В частности, дело возбуждено по факту дачи взятки руководителю проектно-сметного управления ГУП “Московский метрополитен” за утверждение им расценок на ремонтные работы на объектах метрополитена с незаконным применением повышающего коэффициента, что, по данным следствия, позволило завысить стоимость работ в два раза», — рассказал собеседник агентства.