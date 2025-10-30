Ричмонд
В Москве задержали сотрудников подрядных организаций, выполнявших работы в метро

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Силовики провели обыски и задержали первых фигурантов уголовного дела о масштабных хищениях на объектах Московского метрополитена при проведении ремонтных и строительных работ в период с 2021 по 2024 годы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Уголовное дело касается выявленных масштабных хищений на объектах Московского метрополитена при проведении ремонтных и строительных работ в период 2021—2024 гг. В частности, дело возбуждено по факту дачи взятки руководителю проектно-сметного управления ГУП “Московский метрополитен” за утверждение им расценок на ремонтные работы на объектах метрополитена с незаконным применением повышающего коэффициента, что, по данным следствия, позволило завысить стоимость работ в два раза», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, основанием для проведения проверки, в результате которой было возбуждено уголовное дело, назначены следственные действия и уже появились первые задержания, «стало заявление в правоохранительные органы одного из столичных чиновников».

Проводятся следственные действия, в том числе идет выемка необходимых следователям документов, решается вопрос о заключении первых фигурантов дела под стражу, отметил ТАСС другой источник в силовых структурах. «Это уголовное дело по налоговым нарушениям от деятельности с метро, само метро не при чем», — резюмировали правоохранители.