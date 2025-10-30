На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры

«Зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления», — говорится в telegram-канале минэнерго Украины. С 08:00 до 19:00 по киевскому времени (09:00 — 20:00 по московскому) во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений. Кроме того, для промышленных потребителей разработаны специальные графики ограничения мощности.