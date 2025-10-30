Ричмонд
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры

На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Инциденты затронули все регионы страны, что привело к необходимости введения временных отключений электроэнергии. Об этом сообщает украинское министерство энергетики.

Во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений.

На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Инциденты затронули все регионы страны, что привело к необходимости введения временных отключений электроэнергии. Об этом сообщает украинское министерство энергетики.

«Зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления», — говорится в telegram-канале минэнерго Украины. С 08:00 до 19:00 по киевскому времени (09:00 — 20:00 по московскому) во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений. Кроме того, для промышленных потребителей разработаны специальные графики ограничения мощности.

Повреждения энергетических объектов зафиксированы после серии взрывов, в Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Кроме этого, проблемы с электроснабжением наблюдаются во Львове и Бурштыне.

Украинские власти сталкиваются с перспективой крайне суровой зимы на фоне обостряющегося энергетического кризиса. Как сообщает издание Bild, ВСУ в ближайшие месяцы окажутся перед лицом значительных холодов из-за риска масштабного сбоя энергосистемы.