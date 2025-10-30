Ричмонд
В Хабаровском крае возможны временные перебои в работе мобильного интернета

Проблемы возможны у абонентов всех операторов связи.

Источник: Комсомольская правда

В ряде регионов России, включая и Хабаровский край, могут наблюдаться временные затруднения в работе мобильного интернета. Проблемы с загрузкой контента возможны у абонентов всех операторов связи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Важно отметить, что эти ограничения не связаны с техническими неисправностями. Они вводятся в рамках мероприятий по обеспечению безопасности и носят временный характер.

При этом проводной интернет продолжает работать стабильно. Также сохраняется доступ к важным онлайн-сервисам, включенным в специальный «белый список». Среди них: социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портал «Госуслуги», сервисы «Яндекса» и Mail.ru, маркетплейсы Ozon и Wildberries, мессенджер Max, сайты правительства и операторов связи.

Ограничения действуют во многих регионах страны. Операторы связи просят абонентов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

