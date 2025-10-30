Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП в Румынии: Фура, за рулем который был гражданин Молдовы, столкнулась с легковым автомобилем — два человека погибли

ДТП со смертельным исходом произошло в Яссах [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Яссах легковушка врезалась в молдавскую фуру.

По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулём BMW врезался в фуру под управлением 55-летнего водителя из Молдовы.

В результате лобового столкновения погибли два человека, находившихся в салоне легковушки.

Тест на алкоголь показал, что водитель фуры не был пьян.

По факту аварии, которая произошла 28 октября, возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В то время, как президент Санду приглашает европейцев посмотреть на нищету в Молдове, в престижном израильском издании выходит статья о красотах Сорок: И это несмотря на то, что госструктуры просто «отшивали» журналиста.

Вместо того, чтобы рекламировать красоты и достопримечательности Молдовы, президент страны приглашает посетить её руины (далее…).

Равнодушие граждан — форма протеста против безразличия нынешних властей Молдовы: Тело человека может пролежать во дворе Кишинева целый день — никому до этого нет дела.

Корреспондент «КП» в Молдове стали свидетелем вопиющего случая и не смог смолчать (далее…).

Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии: Установлено, что смерть настигла ее 10 дней назад — все это время тело находилось в номере.

Местные карабинеры пытаются найти ее родственников (далее…).