Похитили 51 миллион рублей у дольщиков: директоры уфимских стройкомпаний предстали перед судом

В Уфе предстали перед судом главы (бывший и действующий) двух строительных компаний. Об этом рассказали пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Согласно версии следствия, в 2016—2018 годах руководитель ООО «Нефтяная финансово-строительная компания» вместе с ее учредителем и генеральным директором ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД», не имея документального закрепления и разграничения между организациями квартир в строящемся жилом доме на улице Джалиля Киекбаева в Уфе, незаконно заключили с 25 гражданами договоры инвестирования строительства на более чем 51 миллион рублей. Однако после того, как стройка закончилась, жилье передали третьим лицам на основании договоров долевого участия в строительстве, а инвестированные гражданами финансы похитило руководство компаний и потратило по своему усмотрению.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Имущество обвиняемых арестовали на сумму более чем в 200 миллионов рублей.
Советский районный суд Уфы приговорил бывшего генерального директора ООО «НФСК» к девяти годам, а гендиректора ООО «Строительное предприятие “Инициатива” ОАО “КПД” — к семи годам колонии общего режима.
— Приговор в законную силу не вступил. Уголовное преследование в отношении учредителя ООО «Нефтяная финансово-строительная компания» прекращено, в связи со смертью последнего, — сообщает СК.