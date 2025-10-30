Похитили 51 миллион рублей у дольщиков: директоры уфимских стройкомпаний предстали перед судом

Согласно версии следствия, в 2016—2018 годах руководитель ООО «Нефтяная финансово-строительная компания» вместе с ее учредителем и генеральным директором ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД», не имея документального закрепления и разграничения между организациями квартир в строящемся жилом доме на улице Джалиля Киекбаева в Уфе, незаконно заключили с 25 гражданами договоры инвестирования строительства на более чем 51 миллион рублей. Однако после того, как стройка закончилась, жилье передали третьим лицам на основании договоров долевого участия в строительстве, а инвестированные гражданами финансы похитило руководство компаний и потратило по своему усмотрению.