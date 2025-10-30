Пешехода насмерть сбили на трассе в Воронежской области

По информации правоохранителей, ДТП произошло приблизительно в 3.55 на дороге «Павловск — Калач — Петропавловка — с. Заброды — ул. Магистральная — ул. Заброденская». 61-летний мужчина, управлявший автомобилем ГАЗ 270720, предположительного не учел погодные условия и видимость на дороге и допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.



В результате ДТП 47-летний местный житель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.



По факту ДТП полиция начала проверку, в рамках которой предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.