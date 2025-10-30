В Иркутске на острове Конный загорелся тир

Днем, 30 октября 2025 года в центре Иркутска произошел пожар. Местные жители делятся кадрами густого дыма в социальных сетях. Как сообщили корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, на острове Конный загорелась постройка, в которой был тир.