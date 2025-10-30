Ричмонд
В Иркутске на острове Конный загорелся тир

Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем, 30 октября 2025 года в центре Иркутска произошел пожар. Местные жители делятся кадрами густого дыма в социальных сетях. Как сообщили корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, на острове Конный загорелась постройка, в которой был тир.

Сейчас на месте работают спасатели, также приехала бригада скорой помощи. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Сотрудники экстренных служб будут находиться на месте еще около часа.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске из-за пожара в пятиэтажном доме четыре человека отравились угарным газом. Владелец квартиры, где загорелись вещи, также получил ожог кисти. Его госпитализировали в больницу.