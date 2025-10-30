В Самарской области двух экстремистов лишили гражданства

Женщина, лишённая гражданства, оказалась к финансированию запрещенной в России международной террористической организации. Второй лишённый — мужчина — участвовал в действиях, разжигающих межнациональные конфликты на территории Самарской области. За это он уже отбывает наказание в колонии.