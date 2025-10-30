В Самарской области двух экстремистов лишили гражданства

В Самарской области прекращено гражданство двух лиц, получивших паспорта России не по праву рождения. Выходцы из бывших советских республик причастны к действиям, которые квалифицируются, как экстремистские.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, основанием стало совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности нашей страны, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Решения вынесены МВД и ФСБ.
Женщина, лишённая гражданства, оказалась к финансированию запрещенной в России международной террористической организации. Второй лишённый — мужчина — участвовал в действиях, разжигающих межнациональные конфликты на территории Самарской области. За это он уже отбывает наказание в колонии.