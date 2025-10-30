В Волгоградской области 17-летний мотоциклист без прав насмерть сбил женщину

В Николаевском районе Волгоградской области произошла трагедия. Семнадцатилетний подросток, управляя мотоциклом без водительских прав, насмерть сбил 32-летнюю женщину, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
Инцидент случился вечером 25 октября в селе Солодушино. Подросток ехал по улице Советской на мотоцикле без номеров. В темное время суток он двигался по левой стороне дороги. Следствие считает, что юноша не выбрал безопасную скорость и не смог вовремя среагировать на ситуацию.
В результате мотоцикл сбил женщину, которая находилась у края проезжей части. От полученных множественных травм она скончалась на месте еще до приезда медиков. Сам юный водитель тоже серьезно пострадал. Его доставили в больницу с переломом ключицы и сотрясением головного мозга.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подростка подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Сообщается, что парень полностью признал свою вину. После того как он закончит лечение, следователи решат вопрос о мере пресечения для него. Расследование продолжается.