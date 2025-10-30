В Волгоградской области 17-летний мотоциклист без прав насмерть сбил женщину

В результате мотоцикл сбил женщину, которая находилась у края проезжей части. От полученных множественных травм она скончалась на месте еще до приезда медиков. Сам юный водитель тоже серьезно пострадал. Его доставили в больницу с переломом ключицы и сотрясением головного мозга.