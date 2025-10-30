В Подмосковье арестован мужчина за пособничество мошенникам, обманувшим ветерана

В результате женщине предложили обналичить все имеющиеся у нее средства и передать «сотруднику инкассации». К пенсионерке приехал мужчина, которому она отдала 185 тысяч рублей. Он был задержан уже после передачи денег. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.