На Ставрополье задержали третьего подозреваемого по делу о вымогательствах

«В мае этого года сотрудниками 1-й ОРЧ ГУ МВД России по СКФО во взаимодействии с ГУУР МВД России и УФСБ России по Ставропольскому краю по подозрению в вымогательстве были задержаны двое участников организованной группы. Установлено, что свою преступную деятельность злоумышленники начали еще в 2023 году. В Пятигорске они выслеживали водителей дорогостоящих автомобилей и подбрасывали в салоны транспортных средств свертки с неизвестным веществом, затем, используя поддельные удостоверения сотрудников органов внутренних дел, сообщали гражданам о якобы обнаруженных наркотиках и предлагали избежать уголовной ответственности за определенную сумму. Применяя психологическое воздействие на потерпевших и угрожая им оружием, привозили их к ближайшим банкоматам и, забрав деньги, скрывались», — говорится в сообщении.