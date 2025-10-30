Житель Владивостока получил 15 лет колонии по делу о госизмене

49-летний мужчина, имя и род занятий которого не называются, «проводил визуальное наблюдение, видеофиксацию и сопоставлял полученные данные с интерактивными картами местности». Объектом его внимания являлась 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. Фигурант дела отслеживал дислокацию, наличие вооружения, военной и специальной техники, а также размещение служебных объектов бригады. Также он собирал информацию об участии личного состава в СВО.