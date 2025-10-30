Ричмонд
Сотрудница турфирмы в Жлобине обманула клиентов на 50 тысяч рублей

В Жлобине сотрудница турфирмы обманула клиентов на 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

32-летняя сотрудница туристической фирмы из Жлобина обманула клиентов на общую сумму, превышающую 50 тысяч белорусских рублей. Как рассказали правоохранители, в милицию обратились пять человек, которые оплатили туристические поездки, но остались ни с чем.

Как установило следствие, 32-летняя сотрудница турфирмы находилась в доверительных отношениях со своими знакомыми, для них она оформляла путевки за границу. Те платили либо наличными, либо перечисляли деньги на личную карточку фигурантки. Та деньги брала и получала, однако никаких документов на путевки не отдавала, а через некоторое время и вовсе стала избегать контактов с клиентами.

В милиции сообщили, что ущерб от мошеннических действий превысил 50 тысяч белорусских рублей. Часть денег женщина потратила на свои нужды, а остальными погасила предыдущие заявки клиентов.

Правоохранителями по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, фигурантке грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

