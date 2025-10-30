Сотрудница турфирмы в Жлобине обманула клиентов на 50 тысяч рублей

Как установило следствие, 32-летняя сотрудница турфирмы находилась в доверительных отношениях со своими знакомыми, для них она оформляла путевки за границу. Те платили либо наличными, либо перечисляли деньги на личную карточку фигурантки. Та деньги брала и получала, однако никаких документов на путевки не отдавала, а через некоторое время и вовсе стала избегать контактов с клиентами.