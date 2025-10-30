Ричмонд
Орбан не исключил версию нападения на венгерский НПЗ с нефтью из России

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Венгерские власти не исключают, что сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании MOL, использующем российское сырье, мог произойти из-за нападения извне. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с главой МВД страны Шандором Пинтером.

Источник: AP 2024

«Вчера вечером я заслушал доклад министра внутренних дел об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте. Расследование идет полным ходом. Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне», — написал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что этот НПЗ, работающий в основном на российском сырье, входит в пятерку важнейших стратегических промышленных предприятий Венгрии. «Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод “Дружба”. Будем надеяться, что этого не произойдет», — продолжил Орбан.

«Цены на бензин уже подскочили. Я поручил министру экономики Мартону Надю провести переговоры с руководством MOL и разъяснить, что компания не может компенсировать упущенную выгоду за счет потребителей, повышая цены на топливо», — добавил премьер.

Сильный пожар на НПЗ в Сазхаломбатте (область Пешт), находящемся примерно в 30 км к югу от Будапешта на берегу Дуная, произошел в ночь на 21 октября. Выпуск продукции на этом предприятии, которое использует российскую нефть и снабжает топливом страны Центральной Европы, был сокращен.

Обстоятельства инцидента расследуются, но подозрения по поводу диверсии сразу же возникли в связи с тем, что ранее Украина неоднократно наносила удары ракетами и беспилотниками по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», чтобы затруднить поставки сырья из РФ в Венгрию и Словакию. Киев вместе с Брюсселем пытается добиться от Будапешта и Братиславы отказа от использования российской нефти и газа предприятиями двух центральноевропейских стран.

