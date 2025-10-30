В Иркутской области мошенники пытались присвоить гектары земли на 47 млн рублей

В Иркутской области мошенники пытались присвоить гектары земли на 47 миллионов рублей. 42-летняя женщина вместе с 50-летним мужчиной используя поддельные документы, пыталась незаконно завладеть земельным участком площадью 2,6 гектара в поселке Патроны. Об этом КП-Иркутск сообщили в следственном комитете.
— Обвиняемые подделали документы и передали их в Росреестр. Для регистрации права собственности, пара добилась внесения в реестр своей знакомой в качестве владелицы участка. Таким образом, земля стоимостью 47 миллионов рублей перестала быть государственной собственностью, — пояснили в следственном комитете.
В ходе обысков в доме и квартире подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, документы и автомобиль. Все имущество обвиняемых и незаконно присвоенный участок были арестованы для погашения причиненного ущерба.
Суд избрал мужчине с женщиной меру пресечения. Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.