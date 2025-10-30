В Иркутской области мошенники пытались присвоить гектары земли на 47 млн рублей

— Обвиняемые подделали документы и передали их в Росреестр. Для регистрации права собственности, пара добилась внесения в реестр своей знакомой в качестве владелицы участка. Таким образом, земля стоимостью 47 миллионов рублей перестала быть государственной собственностью, — пояснили в следственном комитете.