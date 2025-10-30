Стала известна причина падения фуры с моста в Симферополе

«По предварительной информации, водитель 1958 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки Volvo, двигался по ул. КИМ в направлении ул. Гагарина. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на пешеходное ограждение. После этого грузовик упал с автомобильного моста прямо на железнодорожные пути», — говорится в сообщении.