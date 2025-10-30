Ричмонд
Стала известна причина падения фуры с моста в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Полиция Симферополя проводит проверку по факту ДТП, произошедшего накануне на улице КИМ, где фура упала с моста на ж/д пути. Об этом сообщили в МВД по республике.

«По предварительной информации, водитель 1958 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки Volvo, двигался по ул. КИМ в направлении ул. Гагарина. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на пешеходное ограждение. После этого грузовик упал с автомобильного моста прямо на железнодорожные пути», — говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель получил травму, ему оперативно оказали медицинскую помощь.

В отношении мужчины составлены административные материалы по статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ:

— несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств;

— повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений;

— нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Грузовик рухнул с моста на железнодорожные пути накануне вечером. Водитель, по предварительной информации, получил травмы и был доставлен в медучреждение. Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе был обесточен для подготовки эвакуации фуры, что привело к задержкам пассажирских поездов.

Сейчас специалисты решают, как убирать упавший грузовик.