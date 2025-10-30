Тело мужчины выпало из мусоровоза на полигоне на Волхонском шоссе

На полигоне бытовых отходов на Волхонском шоссе обнаружили мертвого мужчину. Его тело выпало из мусоровоза вместе с мешками с помоями во время разгрузки.
— По факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка, — сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.
Как установили следователи, погибший приехал в Петербург из Вологодской области, но постоянного места жительства в Северной столице у него не было. Пока неизвестно, как именно он оказался в мусоровозе — то ли прятался среди мусора в поисках укрытия от осеннего холода, то ли стал жертвой чужого преступления. На теле не обнаружено явных следов насилия.
Точную причину гибели предстоит выяснить судмедэкспертам. Криминалисты уже пытаются восстановить последние часы жизни этого человека.