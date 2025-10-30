Тело мужчины выпало из мусоровоза на полигоне на Волхонском шоссе

Как установили следователи, погибший приехал в Петербург из Вологодской области, но постоянного места жительства в Северной столице у него не было. Пока неизвестно, как именно он оказался в мусоровозе — то ли прятался среди мусора в поисках укрытия от осеннего холода, то ли стал жертвой чужого преступления. На теле не обнаружено явных следов насилия.