В Ростовской области будут судить мужчину, угрожавшего убийством людям в машине

Водитель «Нивы» угрожал оружием во время ссоры на дороге под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во время ссоры на дороге мужчина схватил оружие и угрожал убить людей. Теперь его будут судить по уголовной статье (ч. 1 ст. 119 УК РФ), рассказали в ГУ МВД России по региону.

Изначально об инциденте на проезжей части в полиции узнали после мониторинга соцсетей. Правоохранители изучили опубликованное и выяснили, что разборка произошла в мае 2025 года на грунтовке в поселке Овощном.

Предварительно, между водителями «Нивы» и «Пежо» разгорелся конфликт, и владелец «Нивы» достал оружие, похожее на двуствольное ружье. Он направил его в сторону оппонента и его пассажиров, а потом выстрелил в воздух и начал угрожать людям убийством.

Полицейские опросили всех участников ссоры, было возбуждено дело. К этому моменту все собранные материалы, а также обвинительный акт направили в суд.

