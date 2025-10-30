В Ростовской области будут судить мужчину, угрожавшего убийством людям в машине

Предварительно, между водителями «Нивы» и «Пежо» разгорелся конфликт, и владелец «Нивы» достал оружие, похожее на двуствольное ружье. Он направил его в сторону оппонента и его пассажиров, а потом выстрелил в воздух и начал угрожать людям убийством.