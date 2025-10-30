Ричмонд
Пенсионерка «поставила на уши» весь дом: из-за нее жильцы лишились электричества и газа

В Уфе из-за утечки газа эвакуировали жильцов дома на улице Парковой.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 29 октября, в многоэтажном доме на улице Парковой в Уфе произошла чрезвычайная ситуация. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о сильном запахе газа в одной из квартир.

На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда городского Управления гражданской защиты и экстренных служб, а также аварийная бригада «Газпром газораспределение в Уфе».

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения проникли через окно в квартиру на десятом этаже, где обнаружили пожилую 87-летнюю женщину с открытыми контерами газовой плиты. Подачу «голубое топливо» в подъезде перекрыли, жильцов эвакуировали, а дом временно обесточили.

Предполагается, что пенсионерка испытывает серьезные трудности с памятью и ориентированием во времени.

— Пожилой женщине оказали первую помощь. В дальнейшей медпомощи она не нуждалась, — сообщает пресс-служба УГЗ.

В настоящее время газоснабжение в доме отключено, угрозы взрыва нет. Специалисты проводят поквартирный обход для безопасного подключения газа. Причины инцидента выясняются.

