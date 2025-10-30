Установлены диверсанты, напавшие на сотрудников Росгвардии в Брянской области

«В рамках расследования вооруженного нападения на сотрудников Росгвардии в Брянской области в августе 2023 года установлен ряд участников украинской диверсионной группы, причастных к этому преступлению. Среди них — Андрей Кулиш, Денис Ткаченко, Алексей Мазуренко и Андрей Антоненко, ранее осужденные за другие преступления», — говорится в сообщении.
Также там отметили, что им уже предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего. Кроме того, эти лица проверяются на причастность к терактам в Курской, Брянской и Белгородской областях.