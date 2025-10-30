В Симферополе упавшую на пути фуру ночью демонтируют и уберут с дороги

Машина застряла в вертикальном положении. Она оказалась примерно на три метра длиннее высоты пролета моста. Водитель при падении лишь сломал мизинец и сумел самостоятельно выбраться из машины. Пока экстренные службы обследовали место падения, движение поездов приостановили. По этой причине задержались с отправкой два поезда дальнего следования на вокзале Симферополя. В дальнейшем движение поездов вошло в график.