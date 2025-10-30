Пассажир, летевший в Казань со $110,6 тыс., пытался сбежать от таможенников

В зоне таможенного контроля пассажир отказался предъявить багаж и попытался скрыться, однако был задержан. Нарушителем оказался гражданин России, прибывший из Стамбула и направлявшийся рейсом в Казань. Ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил.