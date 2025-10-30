В Самаркандской области пьяный мужчина напал на учителя возле школы

В управлении дошкольного и школьного образования Самаркандской области прокомментировали ситуацию.
Инцидент произошёл 27 октября в Ургутском районе на территории школы № 112. По официальной информации, пьяный мужчина действительно напал на преподавателя. Руководство школы оперативно сообщило о случившемся в районный отдел внутренних дел, после чего учитель был доставлен в районное медицинское объединение, где ему оказали необходимую помощь.
По информации ведомства, сейчас состояние здоровья учителя удовлетворительное. Этот случай взят на контроль областным управлением образования.
В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят соответствующую проверку.