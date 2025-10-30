В Самаркандской области пьяный мужчина напал на учителя возле школы

Vaib.uz (Узбекистан. 30 октября). В социальных сетях распространилась информация о том, что в Самаркандской области пьяный мужчина напал на учителя возле одной из школ. При этом на опубликованном видео была зафиксирована драка между несколькими мужчинами. Пользователи предположили, что нападавший был родителем одного из учеников и пришёл выяснять отношения с учителем в школу.