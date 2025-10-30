В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки

По информации правоохранителей, авария произошла утром в четверг на улице Николя Музыки в районе дома № 25. 67-летний водитель автомобиля Toyota на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, не уступил дорогу мопеду «Альфа» под управлением 17-летнего водителя. Мопедист двигался по главной дороге во встречном направлении, уточнили в ГАИ.