Воронежец забирал «на хранение» деньги пенсионеров

В Воронеже суд признал вину 24-летнего мужчины в серии мошенничеств, жертвами которых стали пенсионеры. Вместо со своими подельником подсудимый похищал у стариков их сбережения.
Мошенники звонили своим жертвам и убеждали их передать «на хранение» имеющиеся у них деньги. За свертками в качестве курьера приезжал 24-летний воронежец. Таким образом мошенники похитили у трех пенсионеров больше 1,3 миллиона рублей.
Левобережный районный суд назначил воронежцу наказание в виде трёх лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также с него взыщут суммы причинённого ущерба в пользу потерпевших.