Воронежец забирал «на хранение» деньги пенсионеров

Мошенники звонили своим жертвам и убеждали их передать «на хранение» имеющиеся у них деньги. За свертками в качестве курьера приезжал 24-летний воронежец. Таким образом мошенники похитили у трех пенсионеров больше 1,3 миллиона рублей.