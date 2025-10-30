Ричмонд
Воронежец забирал «на хранение» деньги пенсионеров

24-летнего воронежца отправили на принудительные работы за похищенные у пенсионеров 1,3 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже суд признал вину 24-летнего мужчины в серии мошенничеств, жертвами которых стали пенсионеры. Вместо со своими подельником подсудимый похищал у стариков их сбережения.

Мошенники звонили своим жертвам и убеждали их передать «на хранение» имеющиеся у них деньги. За свертками в качестве курьера приезжал 24-летний воронежец. Таким образом мошенники похитили у трех пенсионеров больше 1,3 миллиона рублей.

Левобережный районный суд назначил воронежцу наказание в виде трёх лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также с него взыщут суммы причинённого ущерба в пользу потерпевших.