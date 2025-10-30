Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд продлил домашний арест главврача наркодиспансера Набережных Челнов

Ранее медику было предъявлено обвинение в мошенничестве и служебном подлоге.

Источник: Комсомольская правда

Набережночелнинский городской суд принял решение продлить до 4 января 2026 года домашний арест для главного врача местного наркологического диспансера Рамиля Сатдарова. Ранее мужчине было предъявлено обвинение в мошенничестве и служебном подлоге.

По данным следствия, с 2017 по 2025 годы Сатдаров искусственно завышал объемы работы своих сотрудников и переводил их на фиктивные должности с более высоким статусом. На основании подложных документов из бюджета наркодиспансера незаконно было списано более 4,3 миллиона рублей.

Напомним, Верховный суд Татарстана перенес апелляцию по делу экс-главы КирМоса Сергея Миронова. Рассмотрение отложено до ноября.