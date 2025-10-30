Суд продлил домашний арест главврача наркодиспансера Набережных Челнов

Набережночелнинский городской суд принял решение продлить до 4 января 2026 года домашний арест для главного врача местного наркологического диспансера Рамиля Сатдарова. Ранее мужчине было предъявлено обвинение в мошенничестве и служебном подлоге.
По данным следствия, с 2017 по 2025 годы Сатдаров искусственно завышал объемы работы своих сотрудников и переводил их на фиктивные должности с более высоким статусом. На основании подложных документов из бюджета наркодиспансера незаконно было списано более 4,3 миллиона рублей.
